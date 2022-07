Batendo na lata para não apanhar da vida

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 7 de maio de 2013

No dia 26 de abril o Teatro Jorge Amado recebeu cerca de 200 crianças matriculadas nas escolas de Ensino Fundamental da rede municipal de ensino de Carapicuíba. O evento “Batendo na lata para não apanhar da vida” trouxe música, animação e brincadeiras para as crianças, que cantaram, participaram de jogos e assistiram shows com duas artistas da TV: Tidinha e Milene Pavorô, que agitaram ainda mais a tarde.

O evento foi organizado pela ONG Arte na Lata, com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba e Secretaria Municipal da Educação, além de outros parceiros como DMA Produções, Roda VT E Capty Group.

O organizador, Jota Ribeiro, levou para o palco alunos que tocaram os instrumentos de percussão alternativos construídos a partir das sucatas como tambores, latas, colheres, chapas de raios-x, canecas, garrafas PET, tampinhas de garrafas, canos de PVC, pregos, garrafas de vidro.

A secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos prestigiou e apreciou o evento. Ao chegar, o prefeito Sergio Ribeiro foi calorosamente saudado pelas crianças que foram ao seu encontro para abraçá-lo, um reflexo do reconhecimento do trabalho desenvolvido nas escolas municipais, de valorização e cuidado para a permanência dos alunos e qualidade do ensino no município.

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

As crianças presentes no evento “Batendo na lata para não apanhar da vida” são integrantes do Programa Mais Educação, criado pelo Governo Federal e implantado em Carapicuíba pela Secretaria Municipal de Educação, desde 2010 e que hoje atende cerca de 600 alunos dos 4º e 5º anos de quatro escolas que contam com os recursos do FNDE: EMEF Nai Molina do Amaral, EMEF Profº Miguel Costa Júnior, EMEF Vereador Edegar Simões e EMEF Profº Argeu Bueno da Silveira.

Os alunos permanecem nas escolas por três horas além do horário normal – contraturno – para a melhoria da aprendizagem por meio de aulas de letramento, matemática, educação física e oficinas de musicalização, percussão e arte educação. Em duas escolas o programa é mantido com recursos do próprio município: EMEF Deputado João Hornos Filho e EMEF Noemy Silveira Rudolfer.

O Programa Mais Educação conta com professores especializados atendendo a perspectiva do conceito de Educação Integral, para melhoria do processo de aprendizagem dos nossos alunos. Além da ONG Arte na Lata, o programa tem parceria com o Maestro Queiroz e com o grupo Negritude Junior.