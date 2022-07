Prefeitura de Carapicuíba seleciona artistas para Mapa Cultural Paulista

Secretaria de Cultura e Turismo

9 de maio de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, dando segmento a Política de Expansão das Manifestações Culturais do Município participa da 18ª edição do Mapa Cultural Paulista, que objetiva identificar, valorizar e promover o intercâmbio da produção cultural no Estado de São Paulo, e ao mesmo tempo estimular a participação dos municípios em atividades culturais.

Durante o evento, são selecionados trabalhos de 13 regiões do Estado que participarão de atividades culturais, distribuídas em quatro fases. Os artistas que se destacam apresentam seus trabalhos primeiro no município de origem, depois na região em que está inserido e, ao final, na capital paulista.

Os interessados devem ter idade mínima de 14 anos completos até o início da fase regional do evento. Menores de idade só poderão se inscrever com a presença de um responsável e um documento de autorização, além de cópia do RG e CPF de ambos, comprovante de residência ou domicílio eleitoral.

Os artistas carapicuibanos podem se inscrever na Secretaria de Cultura e Turismo, localizada na Praça da Aldeia, 19 – Aldeia Jesuítica de Carapicuíba – de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h. Mais informações no telefone 4186-0687.