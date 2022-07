Fundo Social lança Campanha do Agasalho

Data de Publicação: 10 de maio de 2013

Nesta quinta, 9 de maio, o Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba fez o lançamento da Campanha do Agasalho 2013 com o tema “Combata o frio com solidariedade”.

O evento aconteceu na sede da Associação Comercial e Empresarial de Carapicuíba e contou com a presença do prefeito Sergio Ribeiro, o vice-prefeito Salim Reis, vereadores, secretários, servidores públicos, padres Adilson Rampaso e Nilso Motta, empresários e representantes de diversas entidades.

Na noite de lançamento, foram doadas mais de 200 peças que serão entregues às famílias carentes do município. Repartições públicas, escolas e estabelecimentos comerciais já aderiram à campanha e podem receber as doações.

A presidenta do Fundo Social de Solidariedade, Marizilda Soares, alegrou-se com o comprometimento dos participantes e ressaltou a importância do evento: “O frio exige resposta imediata, por isso a nossa participação nesta campanha vai aumentar a rede para combater o frio com solidariedade”.