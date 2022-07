Parquímetros facilitam o uso da Zona Azul

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 10 de maio de 2013

O município de Carapicuíba conta hoje com o Sistema de Estacionamento Rotativo, popularmente conhecido como Zona Azul. Os parquímetros, equipamentos usados no controle do tempo de estacionamento nas vias públicas, estão distribuídos em pontos estratégicos pela cidade para facilitar a vida de quem precisa frequentar os principais pontos comerciais da cidade. O pagamento pode ser feito com moedas (de 0,05 a 1,00) ou com o cartão de estacionamento, que pode ser recarregado.

Veja como é fácil utilizar:

1) Estacione o veículo e dirija-se ao parquímetro mais próximo

2) Insira as moedas no valor equivalente ao tempo escolhido ou insira o cartão e selecione o tempo de permanência

3) Retire o tíquete do pagamento e coloque-o no painel interno do veículo, com a face impressa voltada para cima e em lugar visível.

4) Caso necessite de mais tempo, refaça o processo antes que seu tempo inicial esgote. Caso isso aconteça, você tem até 10 minutos para renovar sua estadia e depois desse limite, será cobrada uma taxa de R$ 10,00 que poderá ser paga no próprio parquímetro. Ignorada a taxa, o motorista será autuado por agentes da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, a multa será de R$ 54,20 com perda de 3 pontos na carteira de habilitação.

O cartão de estacionamento pode ser adquirido na Av. Tâmara, 533 pelo custo de R$ 22,00 sendo que desse valor R$ 18,00 serão revertidos automaticamente em créditos. As recargas podem ser feitas nos parquímetros em moedas.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 13 horas. Nos domingos e feriados o uso estacionamento é liberado.

Segue abaixo a tabela de valores*:

30 min – R$ 0,75

1 hora – R$ 1,50

1 hora e 30 min – R$ 2,25

2 horas – R$ 3,00

*Valores atualizados em 10 de maio de 2013

A Zona Azul tem como principal objetivo promover um melhor aproveitamento das vagas de uso público, atuando principalmente na região central da cidade. “Acontece às vezes do munícipe se locomover de carro até o centro e deixar seu veículo na rua o dia inteiro, enquanto trabalha. E isso acaba por prejudicar os comerciantes, já que os consumidores não têm onde estacionar. Com o sistema de Zona Azul, as ruas serão ocupadas por curto período, atraindo consumidores ao comércio local, e dinamizando a economia da cidade”, destacou Sergio Ribeiro, prefeito de Carapicuíba.

Locais de estacionamento:

Av. Rui Barbosa

Av. Antonio Roberto

Av. Sandra Maria

Av. Tâmara

Av. Celeste

Av. Mirian

Av. Inocêncio Seráfico

Av. Fernanda

Av. Corifeu de Azevedo Marques

Travessa Maria Siqueira

Travessa Virgílio Passini

Travessa Davi Salomão

Rua Maria Helena

Rua Antônio Zamela

Rua Raposo Tavares

Rua Antonio Waldemar T. Ometto

Rua Albino de Moraes

Rua Santa Terezinha

Bolsões de estacionamento:

Rua Alzira Di Pietro Pólito

Avenida Rui Barbosa