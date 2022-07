Mutirão de limpeza da Prefeitura passa pelas ruas da COHAB

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 10 de maio de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba começou nesta quinta, 9 de maio, um mutirão de limpeza nas ruas da COHAB que vai até o sábado, 11. A ação está sendo realizada por meio das Secretarias de Obras, Serviços Municipais e Trânsito.

As avenidas Antônio Faustino dos Santos (Integração), Brasil, Amazonas e diversas ruas estão passando por retirada de móveis jogados, madeira e outros inservíveis, limpeza de boca de lobo, roçagem de mato e pintura de sinalização.

Esta ação, que vai continuar nas próximas semanas, tanto na Cohab, como em outros bairros, visa renovar a cara da cidade com limpeza e organização. A população pode ajudar colocando o lixo na rua no dia do recolhimento e não jogando móveis velhos e entulho na rua ou terrenos. Para esses materiais, a Prefeitura orienta a utilização de caçambas particulares.

A Prefeitura também aprovou no final do mês passado o decreto que institui a multa de R$ 3.500,00 para quem for flagrado jogando lixo ou entulho na cidade. Em caso de reincidência, a multa será dobrada em 100%. As denúncias podem ser feitas à Ouvidoria Geral do Município, pelo telefone: 4164-2971.

ECOPONTO MUNICIPAL

O Ecoponto recebe sobras de obras de construção, reformas ou demolição (tábuas, tijolos, telhas, fiações, tubulações, pisos e materiais de acabamento), móveis e equipamentos domésticos (sofás, cadeiras, geladeiras, armários), pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes inteiras, sobras de podas de jardim e óleo de cozinha usado

Funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 17h e fica na Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, nº 66/67, Vila Municipal, em frente ao Fórum de Carapicuíba. O serviço é gratuito.