Prefeitura de Carapicuíba lança programa de atividades esportivas e de lazer

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 13 de maio de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba fez o lançamento do programa de atividades físicas e de lazer do município (Proativ) nesta sexta-feira, 10 de maio, no Ginásio Ayrton Senna, Cohab 5, onde estiveram presentes o prefeito Sergio Ribeiro, vereadores, secretários, profissionais do setor, pais, atletas e alunos que demonstraram talento em suas apresentações.

Também foram apresentados os professores, monitores e estagiários que acompanharão as 23 modalidades esportivas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Secel), distribuídas em mais de 80 atividades em dias e horários diferentes nas praças esportivas da cidade.

O evento ainda proporcionou destaque aos atletas das seleções de atletismo, futebol, futsal feminino e masculinho, que foram homenageados pela conquista dos títulos das fases sub-regional e regional dos Jogos da Juventude.

“O esporte e o lazer oferecem momentos de interação social e de desenvolvimento humano imprescindíveis. A prática dessas atividades, com o devido acompanhamento, traz enormes benefícios a todos”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.

