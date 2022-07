Feira de Artesanato supera expectativas em Carapicuíba

Data de Publicação: 14 de maio de 2013

A Feira do Artesanato, evento promovido pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Carapicuíba, aconteceu no Calçadão entre os dias 2 e 11 deste mês e alcançou resultados bastante positivos. “Foi excelente!” comemorou a presidente do Fundo Social, Marizilda Soares.

A feira, realizada em comemoração ao Dia das Mães, foi visitada por moradores de Carapicuíba e cidades vizinhas que aproveitaram a passagem pelo Calçadão para apreciar e comprar peças como tapetes feitos com barbante, panos de prato pintados à mão, chinelos e enfeites customizados, entre outros produtos, o que resultou no aumento de vendas comparado a 2012.

As representantes do Fundo Social destacaram o aumento da procura pelos cursos oferecidos e não só pelos produtos prontos à venda na feira. A verba deste ano será revertida para investimento em materiais e na estrutura dos cursos visando já a próxima Feira do Artesanato de Natal que está prevista para acontecer em meados de dezembro.