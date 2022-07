Carapicuíba recebe Craque da 10

Data de Publicação: 14 de maio de 2013

O Estádio Municipal do Niterói será palco do terceiro episódio do programa “Craque da 10”, reality show da SporTV (canal por assinatura), no dia 25 de maio (sábado), a partir das 9h.

O objetivo do programa é descobrir meninos talentosos do futebol brasileiro entre 12 e 14 anos, a fim de prepará-los para se tornarem jogadores profissionais.

A seletiva é gratuita e haverá acompanhamento psicológico durante o período de testes. Para seguir em frente, os adolescentes inscritos serão avaliados por treinadores profissionais que observarão os critérios de habilidade, preparo físico, tático e equilíbrio psicológico.

Na última edição, houve mais de mil inscritos na cidade de Cotia. Agora é a vez dos garotos de Carapicuíba mostrarem todo o potencial. Apenas dois meninos serão selecionados.

Endereço: Av. Perimetral Norte, 246, Cohab 2 – Carapicuíba.