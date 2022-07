Prefeitura de Carapicuíba tem 81% de profissionais de enfermagem efetivos

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 15 de maio de 2013

Entre os dias 12 e 20 de maio, comemora-se a Semana Nacional da Enfermagem, data instituída em meados dos anos 40, em homenagem a duas grandes personagens da Enfermagem no mundo: Florence Nigthingale, um marco da enfermagem moderna no mundo e Ana Néri, enfermeira brasileira e a primeira a se alistar voluntariamente em combates militares.

Atualmente, 81% dos profissionais de enfermagem (enfermeiros, auxiliares e técnicos em enfermagem) são concursados. São profissionais capacitados para atender e conviver com a população, assumindo um compromisso a longo prazo com a qualidade de vida do município. Os funcionários em outros regimes de contrato (comissionados e temporários) participam das mesmas formações propostas pela Secretaria da Saúde, porém permanecem por tempo limitado tempo nos locais de trabalho. Os efetivos são profissionais de carreira, permanecendo por anos na função, criando uma convivência mais profunda com a comunidade.

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal da Saúde e Medicina Preventiva investe, desde 2009 na formação de seus profissionais, por meio de encontros, palestras, ações motivacionais, entre outras atividades voltadas para os profissionais da Saúde.

A enfermagem é o coração da saúde e merece atenção especial, pois é quem permanece mais tempo ao lado dos pacientes. Valorizar os trabalhadores do setor é avançar na qualidade de atendimento público.