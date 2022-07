Ainda há vagas para aulas do Brasil Alfabetizado em Carapicuíba

Data de Publicação: 17 de maio de 2013

Cerca de 300 munícipes de Carapicuíba já iniciaram as aulas do Brasil Alfabetizado, promovido pela Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Ministério da Educação, entidades e igrejas do município. Na Comunidade Divino Espírito Santo, no Jardim Angélica, por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação formou três salas.

Em todo o município, 30 salas estão em funcionamento, mas a meta da prefeitura é ampliar para 40, atingindo mais pessoas que não foram alfabetizadas e garantir esse direito básico de cidadania à população.

As aulas acontecem de segunda a quinta-feira no período noturno, têm duas horas de duração e são ministradas por alfabetizadoras voluntárias, escolhidas por processo seletivo e preparadas por meio de formações quinzenais. As turmas têm no mínimo 14 e no máximo 25 alunos. São realizadas em diversos bairros da cidade em espaços preparados pelas associações e igrejas.

No ano passado, foram formadas 23 salas e 300 alunos encerraram o curso no final do ano. O Programa dura oito meses e as inscrições ainda podem ser feitas em qualquer escola municipal (EMEI ou EMEF) ou na Secretaria da Educação (Rua Salvador nº 34 – Cohab II).

Depoimento:

Segue abaixo trecho do depoimento do padre Othoniel Berilo Duprat, pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que incentivou seus fieis a participarem, e conseguiu formar três salas na Comunidade Divino Espírito Santo, no Jardim Angélica.

“Quero agradecer meu amigo prefeito Sergio Ribeiro por abrir portas para a erradicação do analfabetismo. Sabemos que isso é só o começo, mas é preciso começar para avançarmos em águas mais profundas, principalmente nesta área social e penso que: Quem corre cansa, mas quem caminha alcança e quem pára não avança. Quero desde já parabenizar a todos, lembrando que um país sem educação não avança. Somos um país do futuro e nossa cidade precisa de ser motivada, então quero parabenizar os alunos e professores que lutam pela iniciativa do Brasil Alfabetizado em Carapicuíba, e digo: não importa que idade você tem; volte para escola!!!! E volte já!”

Saiba onde foi formada uma sala do Brasil Alfabetizado e informe a pessoas que desejam iniciar os estudos.

Mais informações na Secretaria da Educação: 4184-7716.

ECAP- Escola Carapicuíba de Administração Pública

Av. Miriam, 153 – Centro

EMEF Argeu Silveira Bueno

Av.Pres. Tancredo Neves, 860 – Cohab 5

EMEF Nai Molina Do Amaral

Rua Serra das Agulhas Negras, 199 – Jd. Planalto

EMEI Carmelinda Chagas

Rua Ingá, 02 Vila Cretti

EMEI EvanI Tortolero Pierine

Av. Miguel Vieira Ferreira, nº 44 – Vila Dirce

EE Profº Nidelse Martins de Almeida

Rua Marte Nº 150 – Novo Horizonte

EE Manoel da Conceição Santos

Av. São Paulo Apóstolo,100 – Cohab 2

E.E.Luiz Prereira Sobrinho

Estrada do Jacarandá,07 Jardim Tonato

Associação do Corintinha

Rua Caconde, 100 – Vila Mercê

Casa do Alfabetizador

Av. Campy, 23 – Roseira Parque

Programa Liberdade Assistida (SASC)

Rua Maria Helena, 110 – Centro

Comunidade Kolping Santa Luzia

Rua Charqueada, 110 – Roseira Parque

Comunidade Kolping Santa Paulina

Rua Manoel da Costa Pacheco, s/nº – Pq.Jandaia

Comunidade Kolping São Camilo

Rua do Cabo, s/n, Aldeia

Comunidade Kolping São Francisco

Rua Franca, 190 – Ariston

Comunidade Murão

Rua Alcides Mendes De Barros, 7 – Jardim Leopoldina

Comunidade Católica Divino Espírito Santo

Rua Kansas,87 – Jardim Angélica

Comunidade Católica Santa Edwirges

Rua Aparício Rodrigues, s/n – Parque Jandaia

Igreja Assembleia de Deus

Rua Patrocínio Paulista, 633 – Ariston

Igreja Assembleia de Deus

Rua Lidia de Campos Cotrin, 230 Jd. Angélica

Igreja Assembleia de Deus

Rua Cesáreo Lange, 15 – Roseira Parque

Igreja Assembleia de Deus

Rua Alberto Simões, 300 – Vila Lourdes

Igreja Assembleia de Deus

Rua Saara, 308 – Cohab 2

Igreja Assembleia de Deus

Estrada da Fazendinha, 290 – Vila Cristina

Igreja do Templo de Deus no Brasil

Rua Fênix, 17 – Jd. Novo Horizonte

União da Caridade

Rua Astorga, 07 – V. Cristina

Igreja Batista do Centenário

Rua Zenilda Celestina dos Santos, 74 – Ana Estela

FIBEN- Federação Irmãs Beneficentes Evangelista Nacional

Av. Teixeira Lott, 819 – Centro

ONG Instituto Fábrica

Av. Comendador Dante Carraro, 908 – Ariston

AMA – Associação De Mulheres

Rua Itajubá, 57 – Parque Santa Tereza