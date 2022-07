Prefeitos da região anunciam a criação de Consórcio Intermunicipal

Data de Publicação: 20 de maio de 2013

O prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro, se reuniu com prefeitos de sete cidades da região para tratar da formalização do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste, na quarta, 15, no Paço Municipal de Osasco.

O encontro contou com a participação dos prefeitos Jorge Lapas (Osasco), Gil Arantes (Barueri), Geraldo Teotônio (Jandira), Jaci Tadeu (Itapevi), Gregório Pontes (Pirapora do Bom Jesus); e dos vice-prefeitos Oswaldo Borrelli (Santana de Parnaíba), e Valmir Prascidelli (Osasco).

O objetivo da reunião foi buscar a montagem de cooperação intermunicipal e adoção de políticas públicas que contemplem as necessidades regionais.

Mobilidade urbana, saneamento básico, resíduos sólidos, transporte e segurança são temas de discussão do consórcio, entre outras questões que serão abordadas mensalmente nas reuniões do consórcio intermunicipal.

O Prefeito Sergio Ribeiro citou como exemplo a questão do terminal rodoviário do KM 21 que tem 90 % de sua área física em Osasco, mas 95% de seus usuários são de Carapicuíba, ressaltando que “precisamos passar a pensar em governança regional das cidades vizinhas”.

A próxima etapa é encaminhar a proposta de fundação do consórcio às Câmaras dos Vereadores das sete cidades envolvidas. O próximo encontro dos prefeitos será na cidade de Barueri, em junho.

