34ª Romaria de Santa Catarina atrai grande público em Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2013

Centenas de pessoas acompanharam a 34ª Romaria de Santa Catarina, nesse final de semana, 18 e 19 de maio, com a participação de cavaleiros, charreteiros, ciclistas, motoristas e motociclistas.

A “Caravana da Fé” saiu da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, por volta das 10h, com destino à cidade de Pirapora do Bom Jesus para passar a noite no local e retornar no domingo.

A Romaria de Santa Catarina teve o apoio da Prefeitura de Carapicuíba, das paróquias Nossa Senhora das Graças e Santa Rita de Cássia e da Polícia Militar. A viagem durou cerca de sete horas, passando pelas cidades de Barueri e Santana de Parnaíba, por onde outros romeiros juntaram-se ao grupo.

Ao chegar a Pirapora, os romeiros participaram da missa, seguida de confraternização. Os animais utilizados também recebem cuidados especiais de alimentação e descanso.

Já no domingo, o grupo retornou à Aldeia Jesuítica, onde foi celebrada nova missa por volta das 17 horas.