Prefeitura de Carapicuíba abre 457 vagas para professores

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 23 de maio de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba acaba de abrir o seu 4º Concurso Público, e oferece 457 vagas para a área da Educação. As inscrições vão até o dia 17 de junho e devem ser feitas acessando o site www.institutobrio.org.br . A taxa de inscrição é de R$ 45,00.

Das 457 vagas, são oferecidas 124 para Professor Adjunto de Educação Básica I, 262 para Professor de Educação Básica I, 36 para Professor de Educação Básica II, com habilitação para Educação Artística e 35 para Professor de Educação Básica II com habilitação para Educação Física. Os salários e carga horária estão disponíveis no Edital.

Para este concurso serão realizadas três fases de avaliação: prova objetiva-discursiva, avaliação psicológica e prova de titulação. A primeira fase, que é classificatória e eliminatória, está prevista para o dia 28 de julho, podendo haver mudança. O local e a confirmação da data serão informados no portal da Prefeitura de Carapicuíba www.carapicuiba.sp.gov.br, no site do Instituto Brio e por meio dos jornais da região.

Em cumprimento com a legislação, serão reservados o percentual de 5% das vagas para pessoas com deficiência. Para pessoas que tenham dificuldade no acesso à internet, a Prefeitura disponibiliza computadores na ECAP (Escola de Governo), na Avenida Mirian, 153, Centro.

A Prefeitura de Carapicuíba segue a meta de transformar a máquina administrativa para que atenda às necessidades da população com qualidade e transparência.

PLANO DE CARREIRA

Uma das principais conquistas para a Educação, em Carapicuíba, fruto da atenção especial dedicada a esse setor pelo Prefeito Sergio Ribeiro, foi a aprovação da lei que instituiu o Estatuto do Magistério e o Plano de Carreira (Lei nº 3.052, de 16 de dezembro de 2010). Além disso, em conformidade com o Plano Nacional de Educação, os professores de Carapicuíba que cumprem jornada de 30h semanais, agora ficam 20h com o aluno e 10h fora da sala, para efetuar preparação de aula, correção de atividades,atendimento aos pais e alunos pesquisa e troca de informações com outros profissionais. “Carapicuíba é um dos poucos municípios que garante a jornada de acordo com a lei federal nº 11738/08, e isto é um grande avanço para os profissionais da educação”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.