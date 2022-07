Prefeitura de Carapicuíba adere ao Programa Crack, é Possível Vencer

Data de Publicação: 24 de maio de 2013

Nesta sexta, 24 de maio, o Prefeito de Carapicuíba assinou o Termo de Adesão ao Programa Crack, é possível vencer, que visa ao combate ao uso de crack e outras drogas e auxílio aos usuários.

O evento aconteceu às 10h, no Auditório Franco Montoro, Pátio do Colégio, 184, centro de São Paulo e teve a presença do Ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardozo.

Além de Carapicuíba, mais 15 municípios paulistas foram contemplados com os recursos do governo federal.

O programa prevê:

Serviço de monitoramento;

Unidade móvel;

Consultório médico móvel;

Unidade CAPS Infantil;

Unidade de Acolhimento para Adultos;

Unidade CAPS (Álcool e Drogas);

Unidade CAPS III (ampliação de atendimento);

25 vagas para atendimento em comunidade terapêutica;

2 equipes de serviço de abordagem social na rua;

Novos equipamentos para GCM;

2 Centros de Referência Especializado e Assistência Social;

40 vagas para capacitação da GCM em policiamento de proximidade;

2 Centros de Referência Especializado e Assistência Social voltado ao atendimento à situação de rua.