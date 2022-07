Rua de lazer agitou o Parque Santa Tereza

Data de Publicação: 26 de maio de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba realizou o programa de atividades Rua de Lazer neste domingo, 26 de maio, na Rua Zacarias de Medeiros, Parque Santa Tereza.

O evento teve o apoio das secretarias municipais de Esporte e Lazer, Cultura, Educação e Saúde, as quais ofereceram serviços de medição da pressão arterial e glicemia, e orientações sobre os serviços de alfabetização de adultos.

A animação ficou por conta dos professores da Secretaria de Esporte e Lazer que comandaram as exibições dos alunos de aeróbica, capoeira, kung-fu, judo e karate. As crianças puderam brincar no pula-pula, cama elástica e em uma mini quadra de futebol montada na rua do evento.

Os participantes do evento mostraram-se satisfeitos com a interação proporcionada e esperam que a iniciativa da Rua de Lazer possa ser expandida por outros locais da cidade.