Futebol de Carapicuíba encerra participação nos Jogos da Juventude

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 27 de maio de 2013

Já eliminada da competição a Seleção de Futebol Sub 19 de Carapicuíba, empatou com a Seleção de Poá em 1 a 1, na tarde da última sexta-feira, 24 de maio, em jogo que marcou a despedida do time na fase regional dos Jogos da Juventude disputada na cidade de Poá, na grande São Paulo.

Mesmo sem chances de classificação o time de Carapicuíba suportou bem a pressão imposta pelo time da casa, que ainda sonhava com a classificação. A equipe apresentou bom padrão de jogo durante a partida, aproveitando-se dos erros adversários e criou várias chances de gols, conseguindo segurar o ímpeto adversário para garantir a igualdade no placar.

Ao término da fase regional, o time de Carapicuíba ficou na terceira colocação, e 4 pontos, com uma vitória, uma derrota e um empate.

Para a comissão técnica, mesmo não alcançando a classificação para a próxima fase, a equipe mostrou bom futebol durante a competição, e ressaltou que o torneio serviu como parte da preparação da equipe que em julho disputará os Jogos Regionais em Barueri.