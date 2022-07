Seleção de Carapicuíba goleia no Campeonato Estadual de Ligas

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 27 de maio de 2013

A Seleção de futebol de Carapicuíba goleou pelo placar de 6 a 2 na tarde deste domingo, 26 de maio, a Seleção de Laranjal Paulista, em partida válida pelo 3º Campeonato Estadual de Ligas municipais.

Precisando da vitória, o time de Carapicuíba sempre buscou e criou as melhores chances de gol, mas quem abriu o placar foi a seleção de Laranjal Paulista. No entanto, a equipe de Carapicuíba não diminuiu o ritmo e ainda na primeira etapa assinalou com gols de Portela e Ne.

No segundo tempo, Carapicuíba continuou a pressão contra a equipe adversária e ampliou a diferença no placar com o gol de Renatinho. A seleção de Laranjal Paulista chegou a esboçar uma reação quando marcou o segundo gol. Mas em tarde inspirada Renatinho marcou mais três gols para Carapicuíba que deram números finais a partida: 6 a 2.

Para a comissão técnica, o resultado refletiu todo empenho e esforço da equipe durante os 90 minutos de partida, e espera este mesmo estilo de jogo para a próxima partida.

O próximo jogo da Seleção de Carapicuíba será no dia 9 de junho, às 15h no Estádio do Niterói, contra a seleção de Osasco.