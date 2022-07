Carapicuíba adere ao Programa Crack, é possível vencer

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 27 de maio de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba aderiu oficialmente ao programa do governo federal “Crack, é possível vencer”, nesta sexta, 24 de maio, quando o prefeito assinou o termo de adesão, juntamente com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo e a secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Miki.

O objetivo do programa é trabalhar em parceria com estados, municípios e a sociedade, tendo em vista a prevenção, o cuidado e fortalecimento da segurança pública. Também serão realizadas ações orientativas à população, capacitação de profissionais, ampliação do atendimento em saúde e assistência social voltado ao cuidado e tratamento de dependentes químicos e enfrentamento ao tráfico de drogas.

O evento aconteceu no Pátio do Colégio, centro de São Paulo, e teve a participação dos prefeitos de Carapicuíba, São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Preto, Sorocaba, Marília, Santos, Mogi das Cruzes, Mauá, Itaquaquecetuba, Osasco, Presidente Prudente, Araraquara, Jundiaí e Limeira.

“O problema da drogadição só pode ser enfrentado com a integração de União, estados, municípios e sociedade. Com a participação de todos, podemos superar qualquer dificuldade”, ressalta o prefeito.

Benefícios:

Para a implantação do programa em Carapicuíba, o Governo Federal destinará cerca de R$ 11 milhões. Com a adesão, o município passará a ter: unidade móvel de videomonitoramento; 20 câmeras videomonitoramento; de consultório médico volante; capaciatação profissional para professores e servidores da área da assistência; novos centros de atendimento psicossocial (CAPS) para crianças e adultos; serviço de atendimento social na rua; atendimento em clínicas terapêuticas; novos equipamentos para a Guarda Municipal e cursos para GCMs em policiamento de proximidade.