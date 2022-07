Craque da 10 aprova 4 em Carapicuíba e convoca para nova peneira

Data de Publicação: 27 de maio de 2013

Quatro jovens moradores de Carapicuíba foram selecionados para a próxima fase de avaliação do Craque da 10. Mais de 400 garotos participaram da peneira de futebol promovida pelo Sportv, Traffic, Nike e o clube de futebol Desportivo Brasil.

Todos os garotos tiveram 20 minutos para mostrar suas habilidades, e o ex-atleta Adhemar Ferreira, com passagens por São Caetano e Stuttgart da Alemanha, foi responsável por selecionar os destaques da peneira.

Ao término da peneira, Adhemar destacou que as novas tecnologias estão dificultando a busca por novos talentos e estará sempre à procura por novos craques da bola, apesar de que as crianças de hoje estão muito ligadas ao meio digital. Confira na lista abaixo, o nome dos selecionados para continuar no reality show:

· Caíque dos Santos, 14 anos, Vila Cretti – Carapicuíba (aluno da escola de futebol da Secretaria Esportes e Lazer);

· Leonardo Risther Oliveira, 15 anos, Sorocaba, SP;

Outros quatro atletas que não foram aprovados na peneira, mas se destacaram em relação aos demais concorrentes, foram convidados a passar uma semana treinando na sede do Desportivo Brasil em Porto Feliz, interior de São Paulo.

· Lucas Fernando Santos Ribeiro, 11 anos , Jardim Tonato, Carapicuíba;

· Guilherme Henrique Leite Costa, 14 anos, Vila Cretti, Carapicuíba;

· Michael De Freitas Dias Monteiro, 14 anos, Ariston, Carapicuíba;

· Vinicius Novaes Oliveira, 13 anos, Taboão da Serra, SP.