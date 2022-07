Prefeitura realiza mudança no trânsito da Vila Gustavo Correa

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 28 de maio de 2013

A partir de 1º de junho a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Carapicuíba (SMTT) mudará o sentido de quatro ruas da Vila Gustavo Correia para proporcionar maior fluidez e melhor aproveitamento do espaço nas vias. Os locais estão passando por processo de renovação das sinalizações de trânsito.

As alterações ocorrerão nas ruas Gustavo Avelino Correia, Alto Alegre, Altinópolis e Altair. A partir do dia 1º estas ruas terão sentido único e na Rua Antonio do Santos Neto será proibido estacionar na lateral paralela ao Viaduto Consolação.