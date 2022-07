Carapicuíba se organiza para a Conferência Nacional de Educação – CONAE

Data de Publicação: 29 de maio de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Educação, se prepara para participar da II Conferência Nacional de Educação – CONAE, que acontecerá em fevereiro de 2014, com o tema “O Plano Nacional de Educação na Articulação do Sistema Nacional de Educação”. Por isso, realiza reuniões organizativas para preparar a participação do município na CONAE.

A próxima reunião será no dia 3 de junho às 16 horas, na Secretaria da Educação – Rua Salvador, 34 – COHAB II. O evento é aberto a todas as entidades parceiras da Secretaria da Educação.

A II Conae será um espaço democrático de construção de acordos entre atores sociais, que, expressando valores e posições diferenciados sobre os aspectos culturais, políticos, econômicos, apontará renovadas perspectivas para a organização da educação nacional e a consolidação do novo Plano Nacional da Educação (PNE), fruto do movimento desencadeado pela I Conae.

A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME decidiu pela realização de Conferências Regionais. Os municípios que abrangem a região Sudoeste de São Paulo, que inclui Carapicuíba , participarão em 26 e 27 de julho próximo, em Barueri. Em todo o Brasil ocorrerão Conferências Municipais, Regionais e Estaduais. A conferência nacional ocorrerá em fevereiro de 2014. Mais informações no site CONAE

