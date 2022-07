Inscrições abertas para o Biblioteca Móvel de Carapicuíba 2013

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 29 de maio de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba está com inscrições abertas para a capacitação em mediação de leitura a voluntários para atuarem diversas instituições no município em continuidade dos trabalhos do Projeto Biblioteca Móvel de Carapicuíba: Brincarte & Leitura em toda parte (PBMC).

Implementado em 2010 com a Formação Continuada Roda-Mundo-Roda-Gigante: integração de rede de mediadores de leitura brincante realizada em parceria com o Programa 1 Milhão de Rodas da Fundação BRASIL CAMPEÃO, o projeto estimula as pessoas a expressarem suas leituras de mundo, a partir da realização de Cadastro de voluntariado e de instituições, Capacitação em mediação de leitura (módulo I), Instalações de Espaços e Rodas de Leitura/Campanhas de doação de livros (módulo II), e ações socioeducativas e culturais (módulo III).

Em 2012 o projeto contou com 108 mediadores capacitados, dos quais 76 foram envolvidos em 56 Rodas de leitura, para um público de aproximadamente 800 pessoas (crianças, adolescentes, adultos e idosos), em 23 locais. Também foram realizados a I Oficina de Planejamento do PBMC, o Encontro de líderes com a Fundação BRASILCAMPEÃO, e o II Encontro de Voluntariado da Formação Continuada Roda-Mundo-Roda-Gigante, além de instalações itinerantes como: Tessituras da vida, com impressos da pintura de Gildásio Jardim; Maroteca João Bá na fita, inspirada pela parceria com a escola Didita, onde foi realizado também, a Literatura de Cordel, instalação que ilustrou as oficinas do poeta cordelista José Francisco de Souza, no repente e na literatura, e a de Cesar Riello Santos, do Quintal Cultural, na Xilogravura.

O módulo I para ingressar no PBMC é realizado na Fundação BrasilCampeão (região sul, próxima à Santo Amaro), em dois sábados, das 9 às 17h, com alimentação garantida, e transporte oferecido pela Prefeitura (a ser confirmado com a inscrição). A Roda de leitura acontece durante o período mínimo de três meses, no qual o mediador capacitado terá 12 encontros marcados, de uma hora por semana, com um ou mais grupos de até 13 pessoas, com certificação prevista ao voluntariado. É excelente oportunidade para estudantes universitários que necessitam de horas complementares.