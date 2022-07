Carapicuíba discute políticas públicas para pessoas com deficiência

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 29 de maio de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – CMPCD realizam na segunda-feira, 3 de junho, a partir das 8 horas, no Teatro Jorge Amado, a Audiência Pública para apresentação das ações do Governo Municipal e avanços nas políticas públicas de inclusão.

Também serão discutidos os desafios a serem enfrentados no município para o cumprimento da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, adotada pelo Brasil. A Convenção prevê que os governos federal, estaduais e municipais devem adotar medidas que promovam e assegurem o pleno exercício de todos os direitos hu­manos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência.

A Prefeitura de Carapicuíba tem desenvolvido diversas ações pela promoção das pessoas com deficiência, fortalecendo as ações inclusivas na educação, esporte e saúde, melhorando as condições de acessibilidade e criando espaços para a discussão do tema com a comunidade.

Em 2012 foi realizada pela primeira vez a Jornada da Cultura Inclusiva, com atividades durante uma semana. A 2ª Jornada será realizada de 11 a 15 de junho com atividades esportivas, plenárias e simpósios, atividades no Calçadão e o 3º Fórum de Educação Inclusiva.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência está disponível no portal da Prefeitura de Carapicuíba (Cidade / Conselhos Municipais / CMPCD – Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência).

Audiência Pública – Avanços e Desafios

3 de junho – 8 horas

Teatro Jorge Amado – Av. Miriam, 86