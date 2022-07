Operação de Tráfego facilita fluidez no trânsito de Carapicuíba

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 3 de junho de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), adotou como atividade de rotina a Operação de Tráfego no horário de pico na parte da manhã, entre 7h e 9h30, na região central da cidade. Nessa intervenção os agentes de trânsito ficam posicionados para promover uma maior fluidez nas vias públicas no horário de maior movimento de veículos, além de fiscalizar o cumprimento das leis de trânsito.

A Operação de Tráfego da SMTT atua em dois pontos estratégicos: no cruzamento da Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu com Rua Antonio Pignatari e na área de acesso à região central que inclui a Rua Consolação, Viaduto Jorge Julian e Avenida Deputado Emílio Carlos.

Segundo levantamentos preliminares da SMTT, cerca de 70% do fluxo viário circulante em Carapicuíba são de veículos emplacados em outros municípios. Ou seja, boa parte do volume de trânsito nos horários de pico em Carapicuíba é de motoristas que não moram nem trabalham na cidade, mas a usam como rota de passagem para outras localidades.

Além da Operação, outras ações da SMTT também fazem parte desse gerenciamento, como o monitoramento diário das vias para adequação do tempo dos semáforos. Além da parte da manhã, essa alteração nos semáforos também acontece durante a tarde, entre 16h30 e 19h.

Obras de sinalização

Recentemente, foi feita a sinalização no cruzamento da Av. Rui Barbosa com a Av. General Teixeira Lott incluindo faixas de pedestre, demarcações para ônibus e faixa de impedimento para estacionar. Também foi pintada a faixa de pedestres na Rua Alzira di Pietro Polito para atender provisoriamente os usuários do Terminal de Ônibus e da estação de trem de Carapicuíba.

Durante as obras do Corredor Oeste, que serão executadas com recursos do Governo Federal, outras intervenções ocorrerão na região central da cidade e novas sinalizações serão providenciadas de acordo com as necessidades.