Carapicuíba realiza pré-conferências de Assistência Social

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 4 de junho de 2013

Durante o mês de junho o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC), promove quatro pré-conferências em preparação para a IX Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema “A Gestão e o Financiamento na Efetivação do SUAS”.

As pré-conferências ocorrem nos dias 10, 14, 19 e 26 de junho para proporcionar maior participação e integração entre usuários, gestores e entidades. Através das Pré-Conferências, a população atendida pela Rede Sócio Assistencial é incentivada a participar e a conhecer a política pública de assistência oferecida a cidadãos em situação de risco social, com foco para os serviços, programas, projetos e benefícios nas modalidades de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

Atualmente, a SASC e o CMAS trabalham com 25 entidades regularmente cadastradas, que realizam atividades com usuários residentes nas proximidades de suas sedes. Estes, por sua vez, são beneficiados por cursos, atividades e benefícios, que visam a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida.

Participam também usuários do CRAS e de outros espaços da SASC, inscritos nos programas Pró-Jovem Adolescente, Núcleo de Assistência à Comunidade, Bolsa Família, Renda Cidadã, Ação Jovem, Renda Cidadã, Catic (Centro de Atenção ao Idoso), dos quatro Centros de Referência de Assistência Social, localizados nos bairros Ariston, Novo Horizonte, Parque Flórida e Ana Estela.

As pré-conferências vão eleger os delegados que participarão da IX Conferência Municipal, apresentando as conclusões de todos os grupos. Esta também apresentará uma conclusão e elegerá delegados que participarão da Conferência Estadual. O final deste processo ocorre na Conferência Nacional, que acontece a cada dois anos.

Acompanhe o Ciclo de Pré-Conferências:

1ª Pré-Conferência: Dia 10/06/2013 das 9h às 13h – CRAS I – Ariston.

Local: CSU – Rua Lizarda, 6 – Cidade Ariston.

2ª Pré-Conferência: Dia 14/06/2013 das 9h às 13h – CRAS II – Novo Horizonte.

Local: E.E. Nidelse M. de Almeida – Rua Marte, 150 – Jardim Novo Horizonte.

3ª Pré-Conferência: Dia 19/06/2013 das 9h às 13h – CRAS III – Parque Flórida.

Local: Kolping Sagrado Coração de Jesus – Rua Campo Éri, 3.000 – Jardim Roseli.

4ª Pré-Conferência: Dia 26/06/2013 das 9h às 13h – CRAS IV – Ana Estela

Local: Kolping Vila Dirce – Av. Inocêncio Seráfico, 3.850 – Vila Dirce.

IX Conferência Municipal de Assistência Social

Dia 17/07 das 8h às 14h

Faculdade Nossa Cidade – Rua Francisco Pignatari , 630 – Vila Gustavo Corrêa