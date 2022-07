Dia do Desafio agita Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de junho de 2013

O Dia Internacional do Desafio (quarta, 29 de maio) mobilizou em Carapicuíba cerca de 30 mil pessoas em toda a cidade. O evento foi promovido em ação conjunta que envolveu a Secretaria de Esportes e Lazer e demais secretarias da Prefeitura de Carapicuíba.

Durante o dia do evento, foram realizadas várias atividades em diversos pontos da cidade. Os funcionários do Centro Administrativo e do Gabinete do Prefeito realizaram exercícios e alongamentos, enquanto no calçadão houve aulas de aeróbica e capoeira. Já os alunos das praças esportivas participaram de diversas atividades recreativas.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer aprovou o resultado obtido, principalmente por ser dia útil, o que em nada dificultou a participação dos servidores públicos na realização das atividades físicas.