Carapicuíba realiza 2ª Jornada da Cultura Inclusiva

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 6 de junho de 2013

A Prefeitura do Município de Carapicuíba tem desenvolvido ações no sentido da garantia de direitos da população e a criação de Políticas Públicas Inclusivas, conforme diretrizes estabelecidas pela Convenção da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre os Direitos da Pessoa Com Deficiência, a qual tem equivalência de Emenda Constitucional (Decreto Nº 6.949 de 25 de Agosto de 2009).

Nessa perspectiva será realizada a 2ª Jornada da Cultura Inclusiva, no período de 11 a 15 de Junho de 2013, envolvendo setores importantes da Sociedade Civil organizada e o poder público municipal, objetivando contribuir para as mudanças na cultura da sociedade, fortalecer a inclusão social e proporcionar o protagonismo das pessoas com deficiência e seus familiares, para que esses possam ser estimulados, valorizados e conseqüentemente que a sociedade reconheça a diversidade humana como principal atributo de uma sociedade pluralista e democrática.

A abertura acontece no Instituto Casa da Gente, na terça-feira, dia 11, com a presença de autoridades do município. A programação prevê atividades diárias, promovidas pelas Secretarias de Esporte (dia 11), da Saúde (dia 12), da Educação (dias 13 e 14). As atividades do Movimento da Pessoa com Deficiência (MPcD) e do Conselho Municipal (CMPcD) acontecem no dia 11 (Simpósio) e no dia 15 (plenária e celebração). Segue a programação anexa.

A Prefeitura do Município de Carapicuíba convida a todos os munícipes a participarem da 2ª Jornada da Cultura Inclusiva e do processo de consolidação das propostas tiradas no decorrer do evento para estas sejam implementadas, posteriormente, como Políticas Públicas.

