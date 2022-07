Craques do futebol brilham em Carapicuíba

Data de Publicação: 10 de junho de 2013

Carapicuíba recebeu craques do futebol brasileiro em partidas que aconteceram no Estádio Municipal do Niterói neste domingo, 9 de junho.

Jaja (ex-Bahia); Geraldão, Nilson, Mauro, Zé Maria e Tobias (ex-Corinthians); Amaral e Dudu (ex- Palmeiras); Vantuir (ex-Fluminense); Agnaldo, Deodoro, Jaiminho e Sidnei (ex-São Paulo) e o goleiro Anderson, jogaram pela Seleção Brasileira de Masters contra o selecionado de Carapicuíba, e venceram pelo placar de 1 a 0, gol de Vantuir.

A segunda partida envolveu o time formado pelos amigos de Sergio, (ex-goleiro do Palmeiras) e Eliel (ex-São Paulo). Jogaram também Jerry (ex-Botafogo de Ribeirão Preto); Dinei (ex-Corinthians); Índio e Tonhão (ex- Palmeiras); Toninho e Capitão (ex-Portuguesa); Chulapa, Pavão, Ivan, Müller e Toninho (ex-São Paulo) e Eduardo Marques, Michel e Paulinho Kobayashi (ex-Santos), os quais enfrentaram a Seleção de Carapicuíba e venceram a partida, 4 a 3.

Após as partidas os jogadores e convidados participaram de confraternização no Instituto Casa da Gente, que foi organizada pela Secretaria de Esporte e Lazer.