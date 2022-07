Prefeitos unificam tarifa de ônibus na região

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 11 de junho de 2013

A partir de 17 de junho, a tarifa de ônibus em sete cidades da região oeste da Grande São Paulo passa a ter o mesmo valor – R$ 3,20. A unificação da tarifa é a primeira medida formalizada pelo novo Consórcio Intermunicipal da Região Oeste.

A medida foi oficializada na sexta-feira, 7, durante reunião entre os prefeitos do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste, em Barueri, no gabinete do prefeito.

Assinaram o termo de adesão à padronização da tarifa os prefeitos Sergio Ribeiro (Carapicuíba); Jorge Lapas (Osasco); Gil Arantes (Barueri); Geraldo Teotônio da Silva (Jandira); Jaci Tadeu (Itapevi); Antonio da Rocha Marmo Cezar (Santana de Parnaíba); e Gregório Maglio (Pirapora do Bom Jesus).

A tarifa unificada de R$ 3,20 refere-se às linhas municipais de ônibus de cada cidade, onde as empresas concessionárias mantêm o serviço de transporte público por meio de contratos com as prefeituras.

Iniciativa Federal

A publicação da Medida Provisória 617, assinada pela presidenta Dilma Roussef, que zera as alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incentivou a decisão dos sete prefeitos da região, no sentido de colaborar para o combate à inflação e aliviar o bolso dos usuários de ônibus.

Consórcio Intermunicipal

Criado em maio deste ano, o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste busca a cooperação entre as sete cidades para a adoção de políticas públicas que contemplem as necessidades regionais, tais como mobilidade urbana, saneamento básico, resíduos sólidos, saúde, transporte e segurança.