Instalação de Nobreaks garante funcionamento dos semáforos no centro de Carapicuíba

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 12 de junho de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), instalou recentemente nobreaks nos semáforos da região central da cidade. Esses aparelhos têm autonomia para manter por até 5 horas o funcionamento dos semáforos em caso de falta de energia elétrica. Toda a sinalização continua ativa, inclusive para pedestres.

Os locais escolhidos foram os cruzamentos mais movimentados e que podem oferecer maior risco de acidentes em caso de semáforo apagado: na Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu com Rua Antonio Pignatari e Av. Dep. Emilio Carlos com Viaduto Jorge Julian. A colocação desses nobreaks tem como principal objetivo a prevenção de acidentes em situações mais críticas como temporais e/ou problemas na rede elétrica, entre outras situações que podem levar a falta de energia.

Os equipamentos funcionam com uma bateria recarregável que se mantém com a energia do próprio semáforo, estando sempre pronta para ser usada. A eficácia no funcionamento desse sistema e a sua necessidade em outros pontos da cidade podem levar à instalação de novos nobreaks no futuro.

“O crescimento e o dinamismo da cidade exigem um olhar cuidadoso por parte dos gestores públicos. A instalação desses equipamentos beneficiam pedestres, motoristas e toda a população de modo geral”, ressalta o prefeito Sergio Ribeiro.