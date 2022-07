Conferência das Cidades debate construção coletiva em Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 13 de junho de 2013

Neste sábado, 15 de junho, a Prefeitura de Carapicuiba realiza a etapa municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades, na Faculdade Nossa Cidade, a partir das 8h.

A Conferencia das Cidades é o fórum de discussão das políticas de desenvolvimento urbano e a construção coletiva da cidade. Com o tema “Quem muda a Cidade Somos Nós: Reforma Urbana Já!”, serão discutidas propostas para melhorar a relação socioespacial da cidade e sugestões de como construir uma cidade que atenda as necessidades de seus cidadão de forma satisfatória.

As conferências são promovidas em todo o território nacional. Em um primeiro momento acontece nos municípios, depois vem a fase estadual até chegar a grande conferência em Brasília com representantes de todos os Estados, distribuídos entre representantes do poder público e da sociedade civil.

O evento é aberto ao público em geral, mas somente poderão serem eleitos delegados à conferencia estadual as pessoas que participam de forma organizado em um dos segmentos das sociedade civil