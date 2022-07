Prefeitura de Carapicuíba adere ao Pacto Nacional de Enfrentamento ‘a Violência Contra as Mulheres

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 13 de junho de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba aderiu oficialmente ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres nesta terça, 11 de junho, quando o prefeito Sergio Ribeiro assinou o termo de adesão na sede da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, na capital paulista.

Carapicuíba é uma das primeiras cidades do Estado de São Paulo a aderir ao Pacto, que consiste em acordo federativo entre os governos federal, estadual e municipal, a fim de planejar ações, elaborar projetos e criar serviços para consolidar as políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres, a partir de uma visão integral da violência vivenciada pelas mulheres e garantir o cumprimento de seu objetivo.

A partir da assinatura do pacto, o município assume a tarefa de criar a Câmara Técnica, que o espaço de planejamento, execução e implantação das ações intersetoriais com representação do poder público e da sociedade civil.