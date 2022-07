Jornada da Cultura Inclusiva de Carapicuíba é marco no município

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 13 de junho de 2013

A Jornada da Cultura Inclusiva de Carapicuíba se tornou um marco na história do município. A segunda edição, que acontece desde o dia 11, já reuniu mais de 1.500 pessoas para discutir e partilhar a realidade de pessoas com deficiência e que merecem ser valorizadas e ter seus direitos de cidadania garantidos.

O evento foi aberto com a presença do prefeito Sergio Ribeiro e secretários municipais. Ele lembrou que “quando iniciamos as discussões sobre a questão das pessoas com deficiência em 1990, reuníamos de 4 a 6 pessoas em reuniões organizadas pelo movimento popular. Hoje estamos aqui em um evento organizado pela Prefeitura e a Sociedade Civil, para discutir amplamente novas iniciativas em benefício da população”, ressaltou.

A convite do Movimento de Pessoas com Deficiência de Carapicuíba (MPCD), Tuca Munhoz, secretário Adjunto da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Cidade de São Paulo, relatou experiências desenvolvidas na Capital.

A Secretaria de Esporte e Lazer demonstrou que é possível a participação esportiva por pessoas com deficiências. Já na quarta-feira (12), o Calçadão recebeu as tendas com serviços e atividades da Secretaria Municipal de Saúde.

Durante a quinta, mais de mil professores da Rede Municipal de Ensino de Carapicuíba se reuniram no 3º Fórum de Educação Numa Perspectiva Inclusiva, com palestras, painéis temáticos, debates e relatos. O Fórum continua na sexta-feira com atividades na Faculdade Nossa Cidade pela manhã e no Instituto Casa da Gente à tarde.

O evento segue até sábado, com as atividades do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, no Instituto Casa da Gente, às 8 horas.