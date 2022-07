Carapicuíba recebe Circuito SESC de Artes

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 14 de junho de 2013

As atrações reúnem artistas nacionais e internacionais. Programa tem como objetivo democratizar o acesso aos bens culturais.

A cidade de Carapicuíba recebe no sábado (22) o Circuito SESC de Artes, no Calçadão do centro. A edição 2013 vai levar uma programação cultural diversificada e itinerante.

Serão atrações que reúnem artistas brasileiros e internacionais de música, dança, teatro, circo e intervenções artísticas que incluem artes visuais, literatura, artemídia e cinema.

A programação acontece em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e tem como finalidade proporcionar arte de qualidade gratuita nas diferentes linguagens e a formação de plateias.

Programação

Local: Calçadão de Carapicuíba

Horário: 14h às 19h

Dança

– Metáfora do Confronto – Companhia Gente (SP)

Música

– Gil 70 – Lucas Santtana e Bixiga 70 (SP)

– Eureka on the Street (SP)

Teatro

– O Lançador de Foguetes – Grupo de Teatro de Pernas Pro Ar (RS)

– Rádio Variété – Companhia La Minima (SP)

Intervenção

– Várzea Ilustrada (SP)