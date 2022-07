Feirão do Emprego registra atendimento de 350 pessoas no sábado

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 17 de junho de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho e do Posto de Atendimento do Trabalhador (PAT), realizou neste sábado, 15, o Feirão do Emprego, programa de apoio à recolocação profissional.

Nesta edição, o Posto de Atendimento do Trabalhador (PAT) registrou o atendimento de 350 pessoas que participaram do Feirão em busca de uma oportunidade de trabalho. Foi possível fazer a primeira avaliação no local, diretamente com a empresa, e a maioria conseguiu uma carta de apresentação para participar de processos de seleção.

A senhora Rita Ribeiro Lima participou do Feirão pela primeira vez e aprovou: “Gostei. Nunca tinha participado do Feirão e agora indiquei pra bastante gente”.

A secretaria estuda realizar um novo Feirão em breve.