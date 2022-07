Tarifa de ônibus municipal passa a R$ 3,00

Data de Publicação: 24 de junho de 2013

Em comum acordo com os demais prefeitos da região que integram o consórcio intermunicipal da Região Metropolitana Oeste de São Paulo, o prefeito de Carapicuíba determina novo valor para a tarifa de ônibus. A partir de segunda, 24 de junho, a tarifa diminui de R$ 3,20 para R$ 3,00.

A reunião aconteceu na quinta, 20 de junho, no gabinete do prefeito de Barueri. Além do representante local, estiveram presentes os prefeitos de Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco e Santana de Parnaíba.

Essa é a segunda redução da tarifa de ônibus estabelecida pelos integrantes do consórcio intermunicipal. Em 7 de junho, o valor foi reduzido de R$ 3,30 para R$ 3,20.