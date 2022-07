Desconto para quitação de débitos vai até o dia 13 de setembro

Secretarias: Receita e Rendas

Data de Publicação: 25 de junho de 2013

Por meio do REFIS, dívidas de IPTU e ISS podem ser pagas em até 96 parcelas, com juros e multas menores. O prazo foi prorrogado para até 13 de setembro. Aproveite! Quem possui débito de impostos como IPTU e ISS junto à Prefeitura de Carapicuíba, ainda pode regularizar a situação de forma facilitada. Por meio do REFIS (Programa de Recuperação de Débitos Fiscais) é possível parcelar a dívida em até 96 vezes e com descontos nos juros e multas.

O programa vale para dívidas geradas até 31 de dezembro do ano passado. Já os descontos nos juros e multas variam de acordo com o número de parcelas. Para os pagamentos à vista, o abatimento é de 100%. Já no caso de parcelamento até 72 meses, fica em 30% (ver tabela nesta página). As adesões ao REFIS podem ser feitas até 30 de agosto, tanto para pessoa física quanto para jurídica, mas as parcelas não podem ter valor inferior a R$50.

Para facilitar o atendimento, a Prefeitura abre, a partir do dia 28, três postos para atendimento das 8h às 17h:

1- Secretaria de Receita e Rendas – Rua Célio Meucci, 64 – Vila Caldas

Fones: 4164-5490 ou 4164-5697

2- Calçadão – Avenida Rui Barbosa, S/Nº – em frente a loja Calçados Sergio

3- Aldeia – Atacadista SETA – Av. Marginal do Ribeirão, 5233

