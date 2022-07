Pelo quarto ano, Prefeitura de Carapicuíba entrega uniformes escolares

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 26 de junho de 2013

Alunos da rede municipal de ensino de Carapicuíba recebem, pelo quarto ano consecutivo, uniformes totalmente gratuitos

Crianças da Rede Municipal de Ensino de Carapicuíba receberam uniformes escolares em maio deste ano. A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Educação, adquiriu os itens com recursos do próprio município.

Crianças matriculadas nas EMEIS (Educação Infantil) e EMEFS (Ensino Fundamental) receberam duas camisetas, bermuda, calça, agasalho, meia e tênis.

A entrega de uniformes gratuitamente aos alunos é iniciativa da prefeitura de Carapicuíba no sentido de promover a permanência das crianças na escola e a qualidade do nível de ensino. “Mesmo com a menor arrecadação per capita do estado de São Paulo, continuamos a fornecer uniformes e kit escolar, e mantemos outros investimentos na área da Educação, como alimentação de qualidade, formações constantes aos professores, atividades de contra-turno, dentre outras”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.

Esta ação unida a outras, como a formação continuada dos professores, implantação de aulas de Arte, Musicalização e Educação Física no Ensino Infantil, implantação de um terço da jornada de trabalho dos professores para atividades extraclasses e criação de salas de recursos multifuncionais, demonstram o esforço da Prefeitura para o aumento da qualidade do ensino na rede municipal.