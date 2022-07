Terceiro concurso de 2013 abre 562 vagas para a administração pública

A Prefeitura de Carapicuíba acaba de abrir mais um Concurso Público para contratação de novos funcionários. O 3º Concurso oferece 562 vagas para diversos cargos. As inscrições podem ser feitas pela internet, até 29 de julho, no site Instituto Brio Conhecimentos. O edital completo e anexos estão disponíveis no portal da Prefeitura de Carapicuíba e no site do Instituto Brio Conhecimentos responsável pela organização e realização de todas as etapas do Concurso.

Segue abaixo, lista de cargos e vagas.

CARGO VAGAS CARGO VAGAS Ajudante Geral 100 Técnico em Contabilidade 2 Auxiliar de Serviços Gerais 100 Técnico em edificações 1 Carpinteiro – Artífice 2 Técnico em Infraestrutura de Rede e Telefonia 1 Coletor de Lixo 50 Técnico em Meio Ambiente 1 Eletricista – Artífice 2 Técnico em Telefonia 1 Encanador – Artífice 2 Topógrafo 1 Lavador / Lubrificador – Artífice 1 Engenheiro Ambiental 1 Marceneiro – Artífice 1 Engenheiro Elétrico 1 Pedreiro – Artífice 2 Engenheiro em Segurança do Trabalho 1 Pintor de Parede 2 Médico – Cardiologista 6 Roçador – Artífice 10 Médico – Clínico Geral 30 Serralheiro – Artífice 2 Médico – Gastroenterologista 1 Mecânico de Auto e Máquinas 1 Médico – Geriatra 1 Motorista 5 Médico – Ginecologista 30 Motorista I 3 Médico – Neurologista 3 Vigia 40 Médico – Ortopedista 2 Auxiliar Administrativo 10 Médico – Pediatra 30 Agente da Defesa Civil 10 Médico – Plantonista 50 Agente de Apoio Educacional 40 Médico – Reumatologista 2 Agente de Trânsito 5 Médico – Ultrassonografista 1 Fiscal 5 Médico – Urologista 1 Desenhista Cadista 1 Médico do Trabalho 1 Profissionalização do quadro administrativo Em janeiro e maio deste ano, foram abertos dois concursos públicos para o preenchimento de 578 vagas para vários cargos e 457 vagas para professores. Além disso, desde outubro de 2012 até março de 2013, cerca de 1.200 funcionários efetivos já haviam assumido seus cargos. O prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro, segue com a meta de valorização dos serviços públicos. Ações como a realização de concursos públicos, capacitação profissional e implantação do Plano de Carreira dos Professores demonstram o empenho do poder executivo em aperfeiçoar a administração pública. Com o aumento do número de funcionários efetivos na Prefeitura, inauguramos uma nova realidade no serviço público, com mais qualidade e transparência, ressalta o prefeito

