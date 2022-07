58ª festa de São Pedro encerra com procissão

Data de Publicação: 28 de junho de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba informa que, atendendo ao pedido da Comunidade São Pedro da Vila Sulamericana e do pároco padre Mauro Sérgio, a quermesse popular dos dias 27, 28 e 29 de junho e a queima de fogos foram adiadas em virtude da onda de protestos e depredações dos últimos dias.

Entretanto, as comemorações religiosas de 29 de junho, dia de São Pedro – padroeiro do município, acontecem normalmente com a realização de missa de alvorada às 6h, missa solene às 10h e procissão às 16h.

Solidária à decisão da comunidade e da autoridade religiosa constituída, o município de Carapicuíba reafirma seu compromisso em zelar pelas tradições culturais e religiosas da cidade, cultivando a paz, a ordem e a fraternidade, as quais tanto enobrecem o povo carapicuibano.