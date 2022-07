Handebol de Carapicuíba vence nos Jogos da Cidade

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 28 de junho de 2013

Em partida válida pela segunda rodada da fase regional dos Jogos da Cidade da cidade de São Paulo, a seleção de handebol masculino adulto de Carapicuíba obteve a primeira vitória nos Jogos da Cidade de São Paulo, ao vencer a equipe do Atlético Bela Vista pelo placar de 37 a 17, no domingo, 23 de junho.

Sem encontrar dificuldades, o time de Carapicuíba não demorou para tomar conta da partida e administrar o resultado do jogo para a felicidade da comissão técnica, que destaca o empenho e dedicação dos atletas durante todo o jogo.

A seleção de Carapicuíba volta a jogar no próximo domingo, 30 de junho, às 16h, no Centro de Treinamento do Palmeiras contra a equipe do Clube Paulista de Handebol.