Prefeitura de Carapicuíba acolhe e capacita novos profissionais da Saúde

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 1 de julho de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretária Municipal de Saúde e Medicina Preventiva, realiza a integração e capacitação dos novos servidores da Saúde na semana de 2 a 5 de julho. O evento será ministrado pelo Núcleo de Educação Permanente do Município e contará com a participação de aproximadamente 90 profissionais, entre Enfermeiros e Agentes Comunitários de Saúde, admitidos recentemente através de concurso público.

A intenção do encontro é dar as boas vindas aos novos servidores, informar sobre as características do município, apresentá-los às estruturas desenvolvidas para o atendimento da população, sensibilizar sobre a importância e princípios básicos do Sistema Único de Saúde (SUS) e destacar a importância da prestação de serviço humanizado e de qualidade.

O acolhimento e a capacitação dos profissionais expressa o cumprimento da legislação em vigor: “Trabalhando na Prefeitura temos o privilégio de atender nossa própria população. Temos que fazer o que manda a lei para preservar o direito de todos”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.