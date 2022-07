Prefeito e Governador entregam 112 apartamentos no Tambory

Data de Publicação: 19 de julho de 2013

O prefeito de Carapicuíba e o governador do Estado de São Paulo entregaram as chaves dos primeiros 112 apartamentos do Conjunto Habitacional Tambory, em Carapicuíba, neste sábado, 20 de julho.

O empreendimento é resultado da parceria entre o município de Carapicuíba e os governos estadual e federal. A obra vai beneficiar 532 famílias.

Além do Tambory, também está em obras o Conjunto Residencial Pequiá, o qual vai beneficiar mais 196 famílias.

O sábado ensolarado colaborou para a grandeza do evento e para a felicidade das famílias contempladas nessa primeira fase do empreendimento habitacional. Também está sendo realizada a canalização do córrego e a remoção de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Posteriormente, no local, passará a avenida que vai interligar a Vila Sulamericana à região de Vila Dirce.