Prefeitura de Carapicuíba promove mudanças em trecho da Av. Inocêncio Seráfico na Vila Dirce

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 19 de julho de 2013

Desde segunda, 15, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), providenciou mudanças na sinalização e nos semáforos da Av. Inocêncio Seráfico, altura do Bairro da Vila Dirce.

As alterações ocorreram para melhor organizar o trânsito de pedestres e motoristas que deve aumentar com a inauguração de uma loja de fast-food no local.

As principais mudanças acontecem na Estrada Douglas Washington Gomes de Araújo em direção a Av. Inocêncio Seráfico e na Rua Santos em direção à Rua Botucatu, ambas agora com sentido único. Os semáforos foram reposicionados e o tempo de travessia para pedestres e circulação de veículos foi reprogramado.

Carapicuíba é um município em crescimento e a SMTT esta atenta às necessidades de aprimoramento da sinalização de trânsito na cidade e trabalha para melhorar a locomoção nas vias públicas.