Prefeitura de Carapicuíba inaugura Base da Guarda Municipal no Ariston

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 20 de julho de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, inaugura a nova Base Comunitária da Guarda Civil Municipal no Bairro Ariston nesta terça-feira (16) às 16h, para atender a demanda da região.

Localizada na esquina das avenidas Barbara Hipólito com Dante Carraro, a Base já está ativa e conta com a presença permanente dos guardas civis durante 24 horas.

A implantação da nova base operacional tem como principal objetivo aprimorar a qualidade da segurança, oferecendo infraestrutura favorável à vigilância. O espaço também contribui à interação da comunidade com a Guarda Civil, associando o trabalho eficiente à prevenção.

Criada em 2011, a Guarda Civil Municipal de Carapicuíba conta hoje com um efetivo de 85 guardas (10 femininas e 75 masculinos), três carros e duas motos, com previsão de aumento do número de viaturas para cinco carros e quatro motos.