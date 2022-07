Prefeitura de Carapicuíba realiza provas de concurso para professores neste domingo

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 23 de julho de 2013

Acontecem neste domingo, 28, as provas do Concurso Público realizado da Prefeitura de Carapicuíba para professores da rede municipal, que oferece 457 vagas para a área da Educação.

As provas aplicadas no período da manhã terão início às 8h e na parte da tarde, às 13h30. Os candidatos devem chegar ao local com antecedência mínima de 30 minutos. Os locais e horários podem ser confirmados no site do Instituto Brio , que é responsável pela organização e realização das provas. Os inscritos devem comparecer munidos de documento de identificação original com foto, comprovante de inscrição e de pagamento da taxa, além de caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.

A prova objetiva-discursiva, classificatória e eliminatória, é a primeira etapa do processo seletivo que foi dividido em três fases. Os classificados nesta primeira etapa seguirão para avaliação psicológica e prova de titulação. Em cumprimento com a legislação, serão reservados o percentual de 5% das vagas para pessoas com deficiência.

PLANO DE CARREIRA

Uma das principais conquistas para a Educação, em Carapicuíba, fruto da atenção especial dedicada a esse setor pelo Prefeito Sergio Ribeiro, foi a aprovação da lei que instituiu o Estatuto do Magistério e o Plano de Carreira (Lei nº 3.052, de 16 de dezembro de 2010).

Além disso, em conformidade com o Plano Nacional de Educação, os professores de Carapicuíba que cumprem jornada de 30h semanais, agora ficam 20h com o aluno e 10h fora da sala, para efetuar preparação de aula, correção de atividades, atendimento aos pais e alunos pesquisa e troca de informações com outros profissionais.