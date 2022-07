Carapicuíba adere ao Programa Projovem Trabalhador

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 23 de julho de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, no último 17 de julho, aderiu ao Programa Projovem Trabalhador – Juventude Cidadã, programa de qualificação de profissional do Ministério do Trabalho e Emprego. Em breve serão divulgadas datas e locais para inscrições.

O objetivo do programa é aumentar as chances de emprego de jovens que estão fora do mercado de trabalho e do ensino superior.

Cada beneficiado pelo Projovem será acompanhado mediante registro mensal de freqüência, a ser disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Durante os seis meses de curso, os alunos recebem bolsa-auxílio, vale-transporte, lanche e material didático.