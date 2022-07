Fundo Social realiza 5ª Feijoada Beneficente

Data de Publicação: 25 de julho de 2013

Na próximo sábado, 10 de agosto, o Fundo Social de Solidariedade (FSS) da Prefeitura de Carapicuíba realizará Feijoada Beneficente no Center Clube Carapicuíba, que fica na Rua Cataguá, 802, Jardim Veloso, a partir das 12h.

O evento acontece uma vez por ano e toda verba arrecadada será destinada para a quarta edição do Casamento Comunitário e demais iniciativas do Fundo Social.

Os convites custam R$ 15,00 e se encontram à venda no FSS, na Av. Presidente Vargas, 280 na Vila Caldas, e no dia do evento, no Center Clube. Mais informações 4164-5530.