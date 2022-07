Carapicuíba recebe Sebrae Móvel e Sebrae Visita

Secretarias: Receita e Rendas

Data de Publicação: 25 de julho de 2013

Os empresários de Carapicuíba poderão contar com a presença do Sebrae Móvel e do Sebrae Visita no município nos dias 30 e 31 de julho, na Rotatória da Vila Dirce, das 9h às 17h. A iniciativa é parceria da Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Receita e Rendas com o Sebrae-SP.

O escritório itinerante do Sebrae atende gratuitamente empresários formais que precisam de dicas e orientações para aprimorar a gestão de seus empreendimentos. Os empresários informais podem buscar a formalização, e pessoas empreendedoras que sonham em abrir o próprio negócio, mas não sabem por onde começar, terão a oportunidade de serem orientados.

Os atendimentos são gratuitos. O Sebrae Visita conta com uma equipe de especialistas em gestão de negócios, que visitarão o comércio local, para conhecer as principais necessidades dos empresários do município. Com isso, é possível planejar um atendimento sob medida com foco nas prioridades do cliente.

Os consultores também estão preparados para oferecer dicas de gestão, apresentar a programação e os conteúdos disponíveis no Escritório Regional e na Educação a Distância. A atividade será realizada nos principais corredores comerciais nos dias 01 e 02 de agosto.