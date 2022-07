Prefeito entrega veículos novos para atender a população de Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 27 de julho de 2013

Neste sábado, 27, o prefeito de Carapicuíba fez a entrega de três veículos novos para atender a população de Carapicuíba. Destes, dois são ambulâncias do SAMU para renovar a frota da Secretaria da Saúde e um Fiat Palio Weekend para o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente.

As autoridades foram recepcionadas no gabinete do prefeito, o qual anunciou diversas obras que já foram aprovadas e licitadas, como o recapeamento da Avenida Marginal do Ribeirão, obra que receberá o investimento de R$ 11 milhões vindos de emendas parlamentares, da concessionária CCR e do FUMEFI.

As ambulâncias entregues foram conquistadas graças a iniciativas da Secretaria da Saúde, que solicitou junto ao Governo Federal. O prefeito informou que já solicitou outras cinco ambulâncias para o município para auxiliarem na remoção de pacientes.